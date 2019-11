Meer prullenbakken en gerichtere communicatie tegen overlast van hondenpoep in Meppel

In een memo aan de raad doet het college uit de doeken wat zij wel en niet mogelijk of betaalbaar acht. Zo wordt er geen hondenbelasting ingevoerd omdat de raad daar bij zelf de behandeling van de Perspectiefnota voor heeft gekozen. De hondenpoepzuiger wordt ook niet vaker ingezet in de bestrijding van hondenpoep. ‘Extra inzet van de zuiger is in verhouding te duur', meldt het college. ‘Het beleid is meer gericht op het voorkomen van overlast door hondenpoep dan door het opruimen ervan'.