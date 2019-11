Meer prullenbakken om overlast van hondenpoep in Meppel tegen te gaan, geen extra inzet poepzuiger

video Tientallen gestolen busjes gestript: inval in Steenwijk en drie leden No Surrender opgepakt

12:20 De politie heeft vandaag drie No Surrender-leden opgepakt. De drie mannen, uit Noordwolde en Vledder, worden verdacht van het helen en omkatten van zo’n vijftig gestolen voertuigen. De arrestaties zijn onderdeel van een groot politieonderzoek, waarbij vanmorgen invallen zijn gedaan in vijf panden in Noordwolde, Steenwijk en Vledder. Bij een autobedrijf in Steenwijk werd de handelsvoorraad in beslag genomen.