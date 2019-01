Meer schade tijdens jaarwisseling aan gemeentelijke eigendommen

De schade die tijdens de jaarwisseling aan openbare eigendommen is ontstaan, bedraagt in Steenwijkerland een kleine tienduizend euro. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de vorige viering van oud- en nieuw toen vandalen ‘slechts’ voor vierduizend euro schade veroorzaakten. ,,Maar het aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor met negentienduizend euro schade’’, zegt wethouder Marcel Schering. ,,Hoe dan ook: elke schade is natuurlijk zonde van het geld. Ik hoop dan ook dat we volgend jaar de dalende lijn weer gaan oppakken en er minder vernielingen zullen zijn.’’

De kern Steenwijk sprong er uit met een schadebedrag van 3318 euro. Alleen de vervanging van een vernielde afvalbak in het centrum kost alleen al 1500 euro. Ook in Oldemarkt was het behoorlijk raak en bedroeg de schade 1648 euro, in Willemsoord ging het om 820 euro. De vernielingen van alle andere kernen zijn bij elkaar opgeteld en bedragen ruim 4100 euro.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Staphorst zit deze gemeente dit jaar met een schadepost van 2.163,63 euro. Het gaat met name om vernielde verkeersborden en lantaarnpalen van de straatverlichting. ,,Hoewel de jaarwisseling erg rustig verliep, is het schadebedrag toch flink hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling’’, zo laat de woordvoerster weten. Bij de overgang van 2017 naar 2018 bedroegen de herstelkosten 1.288,67 euro.

De eerste inventarisatie in de gemeente Zwartewaterland wijst uit dat de schade aan gemeentelijke eigendommen circa duizend euro bedraagt. Het gaat om vernield straatmeubilair. Volgens wijkagent Johan Bouwma zijn in de buurt van de Moete in Zwartsluis meerdere vernielingen gepleegd. Hij vermoedt dat dit is gedaan met zwaar vuurwerk. Zo zijn verkeersborden vernield en is een paaltje weggebrand. De wijkagent roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden bij de politie, zodat de daders.