Meer Staphorsters kunnen een supersnelle glasvezelkabel krijgen

VVD’er John Smits gaat voor nog een periode als raadslid in Zwartewa­ter­land

Met John Smits als lijsttrekker gaat de VVD in Zwartewaterland de gemeenteraadsverkiezingen in. Het is de vierde keer (‘Net als onze minister-president’) dat de inwoner van Zwartsluis de liberale lijst aanvoert. De eerste keer was dat in 2010.

3 februari