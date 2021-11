Meerdere inbraken in gemeente Zwartewaterland

In de nacht van 27 op 28 november werd er ingebroken in een winkel en een cafetaria aan de Stationsweg in Zwartsluis. Tussen woensdag 24 november omstreeks 21.00 uur en donderdag 25 november rond 7.00 uur werd er een poging tot inbraak en een volledige inbraak gepleegd bij twee horecagelegenheden in Hasselt.

In Hasselt is geprobeerd om met een breekvoorwerp meerdere deuren open te breken. Bij één gelegenheid lukte dit niet, waarna er een raam is vernield. De politie roept via Facebook getuigen op om zich te melden. Of er een verband bestaat tussen de inbraken en poging tot inbraak in de gemeente is niet bekend.