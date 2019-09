Meeste kans om koning en koningin te zien bij streekbezoek Drenthe? In Meppel!

Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Na een bezoek aan de andere gemeenten komt het Koninklijk Paar ‘s middags naar Meppel. ,,Ik weet al sinds april dat er 'koninklijke interesse’ was voor dit gebied", vertelt Korteland. ,,Toen werden de burgemeesters van deze gemeenten gevraagd wat we dan wilden laten zien, binnen de thema's ‘bewonersinitiatieven’, ‘leefbaarheid in stad of dorp’ en ‘initiatieven met een verbindende aanpak’. En dat wilde het paar dan op een gewone doordeweekse dag bekijken, of dat kon? Het is natuurlijk een hoop geregel, maar echt heel leuk om te doen.”