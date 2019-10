Meevaller van 7 ton en een tekort van 1 miljoen in Steenwijkerland, hoe dan?

Hoe kun je nou een meevaller van 7 ton hebben en tegelijkertijd een tekort van een miljoen euro én een sluitende begroting presenteren aan de gemeenteraad?

,,Het zijn verschillende grootheden. In het voorjaar komen we met de Perspectiefnota, oftewel de Voorjaarsnota. Dat is een meerjarenbegroting en kijkt naar de jaren 2020 tot en met 2023. Maar het zegt ook al iets over het lopende jaar, 2019 dus. Toen voorzagen we al dat we aan het eind van het jaar 1,7 miljoen euro tekort zouden komen. Maar de Najaarsnota - een tussenstand van de gemeentelijke financiën - sluit met een overschot van ruim 7 ton. Daardoor wordt het tekort eind dit jaar dus bijgesteld naar een miljoen euro.”