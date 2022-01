Megaproces raakt boeren in hun hart: ‘Dit is zo oneerlijk, zo krom’

,,Dit is zo oneerlijk.’’ Peter Hol praat rustig en kiest zijn woorden zorgvuldig, maar aan alles merk je hoe boos en teleurgesteld hij is. De koeien in zijn stal loeien luid, alsof ze zijn woorden kracht willen bijzetten. Miljoenen heeft hij geïnvesteerd in zijn melkveebedrijf in Rouveen. Alles gedaan volgens de regels. Met een natuurvergunning van de provincie Overijssel. Nu staat ineens alles op het spel. Daarmee ook de toekomst van zijn opvolgers: zijn dochter en schoonzoon. Hij heeft er eigenlijk geen woorden voor. ,,Dit is zo krom, dit kan toch niet?’’