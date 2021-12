Megazaak tegen 10 verdachten cokemanege Nijeveen van start: 'U wordt toch de Amerikaan genoemd?’

In de rechtbank in Amsterdam is vandaag de vijf dagen durende zaak begonnen tegen tien verdachten die betrokken zijn bij de cokemanege in Nijeveen in Drenthe. Deze mannen zijn volgens het Openbaar Ministerie de organisatoren achter het drugslab in de manege.

In de manege in Nijeveen vond de politie ruim een jaar geleden de cokewasserij. Daar werd dagelijks volgens het OM 150 tot 200 kilo geproduceerd. Ook vond de politie duizenden liters chemicaliën. In Apeldoorn lag 120.000 kilo steenkool klaar, waar de cocaïne nog uit gewassen moest worden.

Er werden in totaal 26 verdachten aangehouden. De 65-jarige manegehouder kreeg eerder dit jaar drie jaar cel. De dertien Colombianen en een Turk die in Nijeveen aan het werk waren, kregen eerder tweeënhalf jaar cel. Ook een agent die informatie aan de criminele groep leverde is veroordeeld.

Heroïnehandel

Vandaag zijn de organisatoren aan de beurt. Dit zijn mannen tussen de 37 en 59 jaar oud. Onder hen de 41-jarige Alejandro C., die tien jaar geleden in Amerika is veroordeeld tot 32 jaar cel voor heroïnehandel. Hij zit nu in Nederland in voorarrest. Voortvluchtig is nog steeds de 52-jarige Oer H. uit Tilburg. Het OM ziet H. als de leider van deze organisatie. H. wilde cocaïne verkopen, maar het spul moet eerst gewassen worden.

De groep communiceerde via Encrochat. De advocaten hebben grote problemen met dit bewijs, deze berichtendienst was door justitie gekraakt. Alle leden van de groep hadden een account. Zij communiceerden eerst over labs in Poortvliet en Wijk en Aalborg. Op beide plekken konden zij niet meer terecht met hun lab: in Poortvliet vanwege een brand en in Wijk en Aalborg wilde de boer niet meer meedoen.

‘Ze die apen aan het werk’

De groep chatte enthousiast over de manege in Nijeveen. Daar konden ze vijftien man laten slapen. Ze praatten over de Colombianen die het vuile werk deden. ,,Zet die apen eens aan het werk”, klonk het op de afgeluisterde chat.

Alejandro C. had een wachtwoord dat op zijn geboortedatum lijkt. Als hij 40 jaar wordt, vertelt hij dat aan zijn Encrochatvrienden. Volgens het OM moet dit het account van deze verdachte zijn. Hij ontkent. Hij herhaalt dat hij niets met de cocaïne te maken heeft. Ook als een rechter hem vraagt: ,,U wordt toch de Amerikaan genoemd, omdat u in Amerika heeft gewoond?”

C. werd in de manege aangetroffen terwijl hij cocaïne waste. Maar net als de andere verdachten blijft hij de hele dag zoveel mogelijk zwijgen en ontkennen. De strafzaak gaat morgen verder. De strafeis wordt volgende week bekend. De uitspraak is op 1 maart.