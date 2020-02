Mensenhandel, kinderporno en ontucht: ex-tbs-behandelaar uit Steenwijk moet wellicht 5 jaar cel in

Tegen een 49-jarige ex-tbs-behandelaar uit Steenwijk is woensdag in hoger beroep 5 jaar cel geëist voor mensenhandel, verspreiden van kinderporno en het plegen van ontucht met een minderjarig meisje uit Zwolle. De toenmalige sociotherapeut van Hoeve Boschoord bij Vledder heeft zijn ex-vriendin van 16 volgens het OM aangeboden voor betaalde seks.

B., die werkte als behandelaar bij een tbs-kliniek in Vledder, erkende dat hij seks had gehad met het destijds 15-jarige meisje. De betaalde seksafspraken waren een initiatief van haar, houdt hij vol, net als bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank.

De Steenwijker vindt wel dat hij fout is geweest door seks met haar te hebben. ,,Ik was verliefd en dacht niet goed na. Achteraf was zij veel te jong. Dit had nooit mogen gebeuren.”

Hij vertelde dat zijn vrouw en hij een open relatie hadden. Via een datingsite kwam hij in contact met Cindy, een meisje uit Zwolle dat onder toezicht stond van jeugdzorg.

Afgeschilderd als pooier en mensenhandelaar

Op haar initiatief heeft zij zich aangeboden om seks met andere mannen te hebben tegen betaling, zei B. Ze was toen zestien jaar. Er was volgens hem beslist geen sprake van dwang of uitbuiting. De man vindt dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als pooier en mensenhandelaar.

Het OM denkt daar totaal anders over. ,,Een klant uit Drenthe zegt dat hij zich bemoeide met de onderhandelingen over de prijs. Hij bracht haar naar de seksplek en bleef er ook bij.”

Volgens het OM heeft de Steenwijker financieel gewin gehad van het sekswerk van het meisje. De man werd opgepakt nadat een klant de politie had gebeld toen de man en de meisje op een Drentse parkeerplaats in een auto klaar stonden voor een betaalde seksafspraak.

‘We zijn naar een hotelkamer geweest’

Wat B. zwaar wordt aangerekend dat hij het meisje in contact heeft gebracht met een cliënt van de tbs-kliniek. ,,Het ging om een man die veroordeeld is voor ontucht met minderjarige meisjes. Een gevaarlijke zedendelinquent die behandeld moest worden.”

B. gaf toe dat de drie hebben afgesproken in een Van der Valk Hotel. ,,We zijn naar een hotelkamer geweest. Maar er is niets gebeurd.” B. zit sinds anderhalf jaar vast. Zijn vrouw is van hem gescheiden en hij is zijn baan kwijt.

‘Jong en kwetsbaar’

Volgens de advocaat-generaal van het OM gaat om een gevoelige zaak die maatschappelijke beroering teweeg brengt, omdat de verdachte tot zijn aanhouding werkzaam was als sociotherapeut in tbs-kliniek Hoeve Boschoord en zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige feiten met een minderjarig meisje. ,,Het gaat om een jong en zeer kwetsbaar meisje. Het feit dat B. als therapeut werkzaam was en daarbij ook de kliniek heeft betrokken, maakt het des te kwalijker.

De door hem vervaardigde en verspreide kinderporno brengt met zich dat het slachtoffer gedurende haar hele leven het risico blijft lopen te worden geconfronteerd met pornografische beelden die van haar zijn gemaakt toen zij nog kind was.”