Meppel beperkt aantal prostitutiebedrijven

Theater­spek­ta­kel Voorzienig­heid op herhaling in Steenwij­ker­wold

15:54 Het theaterstuk over de Voorzienigheid dat in opdracht van Kopje Cultuur is gemaakt, wordt op verzoek van het publiek nogmaals opgevoerd. Er zijn twee voorstellingen op zondag 10 oktober in de Katholieke Kerk.