Meppel heeft binnenkort weer een eigen centrummanager

De afgelopen tijd was de functie van centrummanager in Meppel vacant en werd er tijdelijk landelijke expertise ingehuurd. De Meppeler Handelsvereniging en de gemeente zijn blij nu weer iemand vanuit Meppel te benoemen. ,,Ik vind het mooi dat deze kans me gegund is. Ik wil het vanuit de voordeur van de winkel doen en de taken samen oppakken’’, vertelt Schuurman.