Meppel heeft politiekids

Extra bier en heuse fanzones: Staphorst is klaar voor bekerduel met PEC Zwolle

10:00 Extra verlichting, speciale fanzones, dranghekken en een grotere voorraad bier. In Staphorst is een groep vrijwilligers al een aantal weken bezig met de voorbereidingen voor de derby in het KNVB-bekertoernooi tegen PEC Zwolle. Vanavond om 19:45 uur gaat de bal rollen op Sportpark Het Noorderslag. ,,We willen geen flater slaan.”