Meppel heft volkstuincomplex aan Steenwijkerstraatweg op

Zeker 10.000 bouwvak­kers gaan proteste­ren op Malieveld: ‘Laat materieel thuis en voorkom overlast op snelwegen’

23 oktober Het is definitief: naar verwachting 10.000 bouwvakkers protesteren volgende week woensdag op het Malieveld in Den Haag. Zij komen in actie tegen de aanpak van stikstofuitstoot. De actiegroep Grond in Verzet doet een dringende oproep: laat het materieel thuis. ‘Voorkom overlast op (snel)wegen. Wij hechten er veel waarde aan dat de medemens geen hinder ondervind’.