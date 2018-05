Meppel houdt ruim drie miljoen euro over

Man klemgere­den, beroofd door gemaskerde mannen, en ziet auto in vlammen opgaan

13 mei De politie is een grootscheeps onderzoek gestart naar aanleiding van een roofoverval in de nacht van zaterdag op zondag op de Meppelerweg bij Steenwijk. Daar werd een 38-jarige inwoner van Steenwijk klemgereden en overmeesterd door mannen met maskers op, die hem geld afhandig maakten en vervolgens zijn auto in brand staken.