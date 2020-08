Meppel krijgt een mobiele teststraat voor corona om drukte in Steenwijk op te vangen

Het is nog niet bekend waar in Meppel de mobiele testlocatie komt te staan. Volgens de GGD-woordvoerder wordt in overleg met de gemeente een plek gezocht die makkelijk bereikbaar is en waar het testen geen overlast geeft voor omwonenden.

Spreiding over provincie

De mobiele teststraat van de GGD Drenthe stond sinds begin vorige maand in Emmen. Maar Emmen krijgt vanaf donderdag een vaste testlocatie bij de brandweerkazerne. Ook bij het kantoor van GGD Drenthe kunnen mensen zich laten testen op corona.

Quote Ook willen we de GGD IJsselland ontlasten. Op met name de testloca­tie in Steenwijk is de druk behoorlijk hoog Woordvoerder, GGD Drenthe

De woordvoerder zegt dat ervoor voor een teststraat in Meppel is gekozen om een betere spreiding over de provincie te krijgen. „Ook willen we de GGD IJsselland ontlasten. Op met name de testlocatie in Steenwijk is de druk behoorlijk hoog.”

140 mensen per dag

In principe kunnen straks in Meppel per dag 140 mensen worden getest. Het is volgens GGD-woordvoerder op dit moment nog niet duidelijk of er zoveel testcapaciteit nodig is.

Afhankelijk van de vraag naar coronatesten wordt bepaald hoeveel dagen per week de locatie in Meppel geopend zal zijn. De testfaciliteit in Assen is zeven dagen in de week open.

Iedereen met lichte klachten (verkoudheid of hoesten of koorts) kan zich sinds juni op corona laten testen.