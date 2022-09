Meppel ontvangt 110 asielzoekers op tweede boot en wil blijven opvangen: ‘Mensen zijn mensen’

Eerst wat er nu gebeurt. Meppel vangt vluchtelingen uit Oekraïne op en moet net als andere gemeenten statushouders huisvesten. In beide gevallen doet Meppel meer dan er van haar verwacht wordt. In Meppel is geen officeel AZC, al zijn er op de boot die al aan de Paradijsweg ligt wel mensen met die status. Dat werd bijna een jaar geleden bekend.

Wat er nu gáát gebeuren: Meppel gaat crisisnoodopvang bieden met de aanstaande boot aan het Meppelerdiep, ter hoogte van de handelsweg. Korteland legt uit dat dat een verschil is met de noodopvang aan de Paradijsweg: dit gaat rechtstreeks over de problemen die spelen in Ter Apel. Dus zei Korteland tegen de raad: ,,Ik leg geen poltitieke vraag bij u neer. Het bevoegd gezag in deze is de burgemeester.”

‘Dit zouden we ook doen voor Meppelers’

Maar de burgemeester liet er geen twijfel over bestaan hoe belangrijk hij dit vond: ,,Hier passen we een vorm van bevolkingszorg toe die we óók zouden toepassen als er Meppelers in nood zijn bij een ramp. Ik maak in deze opdracht als bevoegd gezag geen enkel onderscheid of deze mensen uit Meppel komen, of uit andere delen van de wereld. Mensen zijn mensen.”

Verder legde de burgemeester uit: ,,De opdracht is niet ‘zoek samen met het COA een locatie en het COA regelt de rest,’ zoals bij de Paradijsweg het geval is geweest.” Dat betekent dat de gemeente in dit geval zich moet in zetten voor de locatie, eten, bedden, bewaking, ‘alles wat je kan bedenken’, zoals Korteland het zei. Wel is het zo dat de kosten vergoed worden door het COA.

Hoewel de opvangvormen tussen de boot aan het Meppelerdiep en het schip aan de Paradijsweg dus verschillen, benadrukte Korteland dat de ervaring aan de Paradijsweg Meppel van pas zou komen. ,,Het gaat daar goed, er zijn geen klachten bekend.” Wel gingen de scheepsbewoners aan de Paradijsweg in mei in hogerstaking vanwege de in hun ogen slechte behandeling door het IND.

Wie zijn de 110?

Aan het Meppelerdiep moeten uiterlijk begin november - maar het liefst zo snel mogelijk - 110 mensen gehuistvest zijn. Jan Roelof Meesters (VVD) en Gaby Geerstma (SteM) vroegen zich af de burgemeester meer wist over de identiteit van die mensen. Korteland: ,,Er wordt letterlijk gekeken: wie ligt er vannacht in de regen? Die is als eerste aan de beurt. Het is zo schrijnend, je helpt wie je kunt helpen.”

Op het vaartuig aan de Paradijsweg werden bewust geen kinderen opgevangen, in verband met de veiligheid. Korteland zei dat ook nu niet te verwachten, maar in zijn formulering hield hij een slag om de arm. ,,Ik had wel meer niet verwacht.”

Brief en bijeenkomst

Eerst moeten er nog enkele technische problemen verholpen worden. Omwonenden en bedrijven zijn donderdagmiddag per brief geïnformeerd, er volgt in de komende weken ook nog een informatiebijeenkomst. ,,Hun vragen zullen we met plezier beantwoorden,” zei de burgemeester.

Motie: ‘Trots dat Meppel het voortouw neemt’ Het nieuws dat burgemeester Korteland bracht, kwam op een gemeenteraad waarop al een motie klaar stond om ‘ook voor de periode na 31 december 2022 asielopvang te bieden in Meppel van tenminste dezelfde omvang als nu wordt gegeven’. Ook vragen de indieners het college te inventariseren of er draagvlak is voor eventuele tweede verlenging van de asielboot aan de Paradijsweg. Met uitzondering van de VVD dienden alle partijen de motie mede in. De indieners kwamen met soms emotionele toelichtingen, met als een van de gemene delers de trots dat Meppel het voortouw neemt. Zo zei Xander Topma (SP): ,,Het gaat om landelijk politiek falen, dus kijken wij als Meppel wat we zelf kunnen. Maar het gaat niet om gunnen, het gaat om een mensenrecht. Daar moeten we voor staan.” De motie werd na behandeling unaniem aangenomen, ook de niet-indienende VVD stemde voor. Burgemeester Korteland had onder meer gereageerd dat de motie ondersteunend zou zijn: ,,Gecombineerd met de veranderende vragen en omstandigheden denk ik dat het zeker zou kunnen helpen dat de raad zich uitspreekt. Het is een zieke situatie dat er schijnbaar gemeenten naar het plafond kijken,” verwijzend naar de ‘schrijnende situatie in Ter Apel’.