Meppel: stimulans van ruim 2 ton voor projecten

Video Kalenberg eet nu ijs in de zon, vorige week schaatsten er duizenden mensen

10 maart Een week geleden had Ernst van Essen zijn kaart vol staan met typische wintergerechten. Snert en zo. Toen was het 20 graden kouder. Deze zaterdag is de speciale winterkaart van café-restaurant De Weerribben in Kalenberg passé. Binnen genieten gasten van een lekker broodje bal. Terwijl buiten op het terras Aly van Essen eerder ice-tea dan warme chocomel serveert.