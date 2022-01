Meppeler bouwt zeven podia Vrienden van Amstel Live voor niks: ‘Maar we zijn niet kapot te krijgen’

Op 5 januari begonnen zijn werknemers met de opbouw van de megagrote podia in Ahoy in Rotterdam. De eerste twee shows waren toen al gecanceld vanwege de lockdown. Spijkerman: ,,In een dag of acht hebben we met een grote ploeg van vijftig man de podia opgebouwd. Hierna bleef een klein clubje achter tot en met de eerste show, voor het geval we nog iets moesten aanpassen.”