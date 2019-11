Meppeler bruggen, de Havixhorst en Steenwijker markt kleuren oranje

In Meppel hebben de Sluisbrug, Tipbrug en Zuiderbrug, havezate de Havixhorst bij De Wijk en panden rond de Markt in Steenwijk in de avonduren een oranje kleurtje. Hiermee wordt ingehaakt op de wereldwijde actie Orange the world, waarmee de aandacht wordt gevestigd op het geweld tegen vrouwen.

In het gemeentehuis in Steenwijk is er een expositie over de omvang van huiselijk geweld in Nederland en de gemeente Steenwijkerland. De Soroptimistenclub Kop van Overijssel is initiatiefnemer voor deze activiteiten. De speciale verlichting van de Havixhorst in buurtschap Schiphorst en de Meppeler bruggen komt uit de koker van serviceclub Zonta rond de Reest. Voorzitter Ingrid Slot-Poortman: ,,Nog steeds heeft één op de drie vrouwen te maken met geweld. Daarom doen we hier graag aan mee.’’

Zonta rond de Reest biedt in samenwerking met Schouwburg Ogterop een viparrangement aan bij de voorstelling De verleiders Female op 29 november. Naast een hapje en een drankje is er een ontmoeting met de actrices. De opbrengst is voor Stichting Kadera in Zwolle, die opvang biedt aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Dag tegen geweld