De exploitant is door de voorzieningenrechter in het ongelijk gesteld in een poging zijn ingetrokken Drank- en Horecawetvergunning terug te krijgen. De Tapperij werd in oktober 2017 gesloten nadat de politie in het pand een handelshoeveelheid harddrugs aantrof. De exploitant probeerde in januari via de gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepsschriften zijn vergunning terug te krijgen, maar de commissie adviseerde om sluiting van het café en intrekking van de Drank- en Horecawetvergunning in stand te laten. Het daartegen ingestelde beroep is nu ook afgewezen door de voorzieningenrechter.