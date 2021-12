Meppeler IJsclub onderzoekt mogelijkheden voor een asfaltbaan: ‘We storten ons in een avontuur’

Agressie in de winkel­straat sinds strengere coronare­gels: ‘Er wonen hier malloten’

Irriteren, uitschelden en in Epe zelfs een klap in het gezicht. Winkeliers in deze regio worden vaker lastig gevallen door dwarse klanten sinds de coronamaatregelen zijn verscherpt. Uit voorzorg staan beveiligers voor de deur en klinkt het: ,,Wij moeten ook aan regels voldoen.”

