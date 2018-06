Meppeler winkelcentrum Koedijkslanden maakt kans op vastgoedprijs

Naast Koedijkslanden maken de winkelcentra De Barones in Breda, Hilvertshof in Hilversum, Koningshoek in Maassluis en winkelstraat Catharinasteeg in Leiden kans op deze vastgoedprijs die al sinds 1989 wordt uitgereikt aan de beste retailontwikkeling van Nederland. Onder meer de Markthal in Rotterdam behoort tot eerdere prijswinnaars.