Meppels café collecteert om coronaboete van 10.000 euro te betalen

In een bericht op Facebook zegt het café de boete ‘exorbitant hoog’ te vinden. Tienduizend euro is ook niet niks en al vlug werd door klanten een doneeractie op poten gezet. De Kansel heeft nu zelf een boetepot neergezet, waar mensen die een donatie willen doen die ook in kwijt kunnen.

Maatregelen ‘ingewikkeld’

Het nieuws van de boete kwam van de burgemeester van Meppel, Richard Korteland. Hij vertelde in de RTV Drenthe-talkshow ‘Corona in Drenthe’ dat er inmiddels een boete is uitgedeeld. Volgens de burgemeester vond de kroeg de maatregelen ‘ingewikkeld’. „Maar daarvoor geldt hetzelfde: wat kunnen wij dan doen om je daarbij te helpen. Uiteindelijk: it’s up to you . Moet je dat zelf oplossen. Er is ook niks leuks aan het uitdelen van een boete op dit onderwerp”, aldus de burgemeester.