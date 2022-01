Meppelse podiumbouwer bouwt 7 podia Vrienden van Amstel Live voor niks: 'Maar we zijn niet kapot te krijgen’

Zinloos zeven podia opbouwen. Gino Spijkerman (50) van het Meppelse bedrijf InterStage deed het voor Vrienden van Amstel Live 2022, al was er maar een klein kansje dat de live shows door konden gaan. Spijkerman: ,,We hoeven hier niet dramatisch over te doen.”

Op 5 januari begonnen zijn werknemers met de opbouw van de megagrote podia in Ahoy in Rotterdam. De eerste twee shows waren al gecanceld op dat moment vanwege de lockdown. Spijkerman: ,,In een dag of acht hebben we met een grote ploeg van vijftig man de podia opgebouwd. Hierna bleef een klein clubje achter tot en met de eerste show, voor het geval we nog iets moesten aanpassen en voor de bediening van de lift.”

Volgens Spijkerman snapte iedereen die met Vrienden van Amstel Live bezig was dat het zinloos was, maar omdat de overheid niets wilde doen in het cancellen op voorhand gingen ze gewoon door. ,,Voor ons is het een opdracht die we konden uitvoeren voor de organisator. Dit is iets wat we hartstikke graag doen, want zoveel opdrachten zijn er niet.”

Quote We zagen bij de artiesten ook een energie ontstaan: als wij de podia konden opbouwen, dan moesten zij ook vol gas Gino Spijkerman, Directeur InterStage

Toch moet het anders kunnen in zijn optiek. ,,Het mooie was dat iedereen dacht dat we niet alles zouden opbouwen, maar je vergeeft het jezelf nooit als de show op zaterdag tóch door had kunnen gaan. Er is dus volle bak gerepeteerd en er is een generale gedaan alsof het de zaterdagshow zou zijn. Inclusief decor.”

Ieder jaar - en Spijkerman is al meer dan twaalf jaar betrokken bij Vrienden van Amstel Live - kijkt hij uit naar het contact met de groep artiesten en crew. ,,Het is een hele hechte groep die daar rondloopt. Het grappige was dat alle artiesten die binnen kwamen niet verwacht hadden dat de podia er zouden staan.” Vol verbazing keken ze naar alles wat we hadden opgebouwd. ,,We zagen hierna bij de artiesten ook een energie ontstaan: als wij dit konden opbouwen, dan moesten zij ook vol gas. De sfeer was hartstikke goed, maar dat zit ook in ons DNA: we zijn niet kapot te krijgen.”

Dubbel gevoel

Toch bleef het dubbele gevoel overheersen. ,,Thomas Acda zei: ‘het voelt als trainen, trainen, trainen, maar je weet dat je niet wordt opgesteld. Er zijn schunnigere vergelijkingen gemaakt hoor, zoals ‘seks zonder hoogtepunt’. Maar dit is het: je kiest voor dit vak omdat het niet geld gedreven is. Je kiest ervoor uit passie en omdat je er heel veel energie in kwijt kunt. Dat moet eruit, of je nu portier, beveiliger, artiest of podiumbouwer bent.”

Hij blijft het bizar vinden hoeveel geld er is verkwist door de shows toch door te laten gaan. ,,Nu moet de overheid het bonnetje aanpakken. Het is belastinggeld dat naar de organisatie en medewerkers toe gaat. Toch is dit voor de branche ook een mooi statement: dit is de situatie waarin we in zijn beland en we moeten dit doen omdat we anders niet betaald krijgen. We hebben er echt voor Jan Lul gestaan. Als je het zag, geloofde je het gewoon niet dat alle repetities en opbouw voor niets is geweest. Het was heel bizar.”

Veel ongeloof en boosheid

Na de persconferentie van vrijdag kwamen de medewerkers van Vrienden van Amstel Live samen om een plan voor de afbouw af te spreken. ,,We hebben een glaasje bier gedronken. Normaal gesproken draait Vrienden van Amstel Live nog door tot na eind januari, nu is de afbouw vanwege de maatregelen tot 25 januari naar voren gehaald. Met veertig tot vijftig mensen gaan we alles weer afbouwen. Daar hebben we nu tijd genoeg voor. Je verdriet verdrinken klinkt heel heftig en dat was het ook niet, maar er heerste wel veel ongeloof en boosheid in de groep. Waarom liet de overheid ons dit doen? Dat moet toch anders kunnen in Nederland?”

Er bestaan scenario’s om de concertserie te verschuiven. Een deel van de podia kunnen dan weer gebruikt worden. ,,Maar hier gaan wij niet over. Het belangrijkste is de beschikbaarheid van de artiesten en welke regels er dan leven. De organisatie moet ook uit kunnen gaan van een volledige bezetting van de zaal, of extra concerten met een zaal die voor 75 procent is gevuld, dat is ook wel eens voorgekomen.”

Wie een kaartje heeft gekocht krijgt in ieder geval het geld terug en de garantie de eerste in de rij te zijn bij nieuwe concerten die gepland worden.

Aankomend seizoen

Ondertussen is Spijkerman vooral bezig met het aankomende festivalseizoen. ,,We kunnen als sector niet te lang meer wachten op de plannen van de overheid. Of we moeten ons gaan voorbereiden, of de stekker gaat uit het festivalseizoen. Ik moet er niet aan denken dat het Garantiefonds wéér ingezet moet worden, die festivals moeten gewoon gedraaid worden en we moeten het risico gewoon durven en kunnen lopen. Er is veel behoefte aan perspectief en een duidelijk openingsplan voor de hele branche. Je kunt gewoon niet per week aanzien of een sector weer open kan. Daar kun je als branche en als bedrijf helemaal niets mee.”

Hij wil nog even benadrukken dat zijn achterban geen ‘zielig hoopje mensen is’. ,,Wij werken met plezier en voor plezier. We entertainen mensen. We halen liever kracht ergens uit dan dat we in een hoekje ergens gaan zitten huilen.”