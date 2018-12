Meppelse vlogger stuit op oplichting via ‘Facebook-prijzen’

Hoe ben je de oplichting op het spoor gekomen?

,,Ik zat op Facebook en zag meerdere bekenden een bericht delen waarbij je een vakantiehuisje kon winnen. Ik dacht gelijk dat het nooit echt kon zijn en ben mijn gegevens gaan invullen. Ik heb alle gegevens die erbij stonden gedownload en stuitte tussen de kleine lettertjes op een document waarin stond waar ingevulde gegevens aan verkocht konden worden. Onder meer bedrijven als Ziggo en Vakantieveilingen zouden de beschikking krijgen over de gegevens. In totaal dertig bedrijven komen aan persoonsgegevens via deze nep-prijzen. Een dag voor de prijswinnaar bekend gemaakt zou worden was de prijs van Facebook verdwenen. Precies wat ik had verwacht.’’