Met 22 leerlingen is de Woldschool in Steenwijkerwold te klein geworden om te overleven

15 maanden cel dreigt voor man die inbrak in crystal methvilla Willems­oord

24 september Een 19-jarige man uit Steenwijkerwold werd in juni op heterdaad betrapt bij de inbraak in de drugsvilla in Willemsoord. De politie had bewegingsmelders geplaatst nadat de bewoner van de villa was opgepakt voor betrokkenheid bij een drugslab.