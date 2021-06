Met al je vragen over duurzaamheid kun je terecht in voormalige lingeriewinkel in centrum Steenwijk

Huurder afgebrand hotel Wanneper­veen moest weg, ‘brand­stich­ting op camera’

17 juni De huurder van het dinsdag afgebrande hotel in Wanneperveen hoorde een paar uur voor de brand dat ze het pand moest verlaten. De rechter legde ontruiming op in een conflict tussen de hypotheekhouders, de eigenaar en de huurder van de vroegere gasterij De Blauwe Hand. Volgens de huurder is op camerabeelden te zien dat de brand is aangestoken.