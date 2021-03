Met belastingvoordeeltje schiet Zwartewaterland door corona getroffen ondernemers te hulp

Met het besluit weten de ondernemers dat er later in het jaar niet nog een rekening op de deurmat valt. Door nu al een besluit te nemen over de afschaffing van zogenoemde precariobelasting en niet te wachten tot vlak voor de heffingsdatum, hebben de ondernemers vroegtijdig duidelijkheid. ,,En dat is zeer belangrijk in deze onzekere tijd. Het is in ieder geval een kleine zorg minder’’, meent Dijkstra als indiener van het initiatiefvoorstel.