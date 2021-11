Met een foefje gaat Staphorst ozb vermoedelijk niet voor het vierde jaar verhogen met 10 procent

SGP-boeg­beeld (75) en zijn vrouw uit Genemuiden kort na elkaar overleden aan corona: ‘Heel treurig’

SGP-boegbeeld Johannes van den Berg (75) uit Genemuiden is afgelopen weekend overleden aan corona. Hij was sinds half oktober ziek. Zijn vrouw overleed een dag later, ook aan de gevolgen van het virus. ,,Ze moesten via de telefoon afscheid nemen, zo triest.”

9 november