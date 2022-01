Met een punter 24 uur rondjes zeilen op Bovenwiede in Giethoorn

Het startschot klinkt op de zaterdagmiddag om vier uur. Vanaf dat moment moeten de teams in hun zeilpunters zoveel mogelijk rondjes zien te varen op het Bovenwiede, het meer in het hart van het dorp. De teams, bestaande uit minimaal twee en maximaal vier zeilers per punter, zullen de hele nacht doorzeilen om uiteindelijk op zondagmiddag vier uur te finishen. Er wordt gevaren in twee klassen: punters met fok en punters zonder fok.

Eiland

Tijdens het evenement worden er tal van activiteiten georganiseerd om de zeilers (en het publiek) wakker te houden. Het eiland in het meer met daarop Het Kraggehuis, vervult een centrale rol. Het is het starteiland en hier worden de diverse activiteiten gehouden. De inschrijving is inmiddels geopend via de website van het evenement.

De organisatie, bestaande uit de zeilverenigingsleden Jacco Maat, Thoni Meier, Ewout Rijkaart en Feiko Jager, biedt verschillende arrangementen aan, tot zelfs een all inclusive met een diner, lunch, ontbijt en hapjes voor de zeilers. Ook is het mogelijk een punter te huren en slaapplaatsen in Het Kraggehuis te reserveren. Hetzelfde kwartet is ook organisator van de Punterbonanza, een driedaagse zeiltocht met punters.

