Met hulp agrariërs blijft weidevogelstand op peil tussen Blokzijl en Sint Jansklooster

Het gaat niet slecht met de weidevogels in het gebied tussen Blokzijl en Sint Jansklooster. Volgens boswachter Ronald Messemaker van Natuurmonumenten zijn de cijfers in het Leeuwterveld en de Meerlanden de laatste jaren stabiel.

Veertien agrariërs spannen zich in deze gebieden tussen Sint Jansklooster en Blokzijl in voor het behoud of de terugkeer van weidevogels. Het aantal gesignaleerde weidevogels mag dan stabiel zijn, zorgen zijn er wel over de kievit. ,,Na een mooie opleving gaat het de laatste jaren slecht met de kievit. Dat is een landelijke trend. Juist bij die soort gaat de achteruitgang ineens in versneld tempo, zo lijkt het’’, aldus Messemaker, die onlangs het gebied in trok met de agrariërs die zich sterk maken voor de weidevogelstand.

Het treffen was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen, zo geeft Gidion Kok van Natuurmonumenten aan. ,,Het is goed om de verschillende inzichten en zienswijzen uit te wisselen, zodat je van elkaar kunt leren.’’

Kruidenrijk gras

Ondanks dat het Leeuwterveld en de Meerlanden worden aangemerkt als een vrij goed weidevogelgebied, is Natuurmonumenten van mening dat het nog beter kan. Onder meer door de ontwikkeling van meer kruidenrijk gras.

Ronald Messemaker zegt dat delen van deze streek worden omgezet naar het zogenoemde graslandtype 3, waarin veel verschillende soorten planten en kruiden voorkomen. Dat is volgens de boswachter een proces van jaren. ,,Nu is het gras nog te vet en te hoog, waardoor jonge kuikentjes moeite hebben om te overleven. En als ze overleven lopen ze nog het risico dat een predator ze in het vizier krijgt.’’

Waterpeil