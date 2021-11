Met jonge nieuwkomer als lijsttrekker wil CDA Steenwijkerland de verkiezingen in

In de rij voor een apparte­ment in Hasselt

Aan interesse voor een appartement in de wijk Hasselt om de Weede geen gebrek. Belangstellenden stonden figuurlijk in de rij voor de deur van de verkopende makelaarskantoren. De negentien appartementen in gebouw Heraut, een van de twee woontorens uit het plan Wachters in de Weide aan de rand van de wijk, waren zo verkocht.

4 november