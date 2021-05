Met pijn in het gondelhart zet Belt-Schutsloot een streep door de gondelvaart

Prinses Beatrix verrast Belt-Schutsloot tijdens gondel­vaart: 'Hier droomt iedereen toch van'

10 augustus In no-time zoemde het nieuws rond, over duizenden koppen langs het Schutsloterpad: prinses Beatrix is in Belt-Schutsloot! De echte? Ja, écht! ,,Je zag gewoon een vibe ontstaan in het dorp, geweldig”, zegt Steenwijkerlands burgemeester Rob Bats. ,,Het was een absoluut hoogtepunt voor de Oranjevereniging.”