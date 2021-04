Met wandeltocht door ‘de Kop’ 10.000 euro opgehaald voor onderzoek naar stamceldonatie

Video Flinke schade na grote brand bij SMG Groep in Hasselt: ‘Klanten moeten even wachten op hun producten’

5 april Het bedrijfspand van de SMG Groep heeft bij de zeer grote brand die paasmaandag in Hasselt woedde flinke schade opgelopen. Hoeveel precies kan directeur Pieter Brundel zo niet zeggen, maar na een rondgang door de drukkerij waar 65 mensen werken laat hij buiten weten dat het menens is. ,,De klanten zullen even moeten wachten op hun producten.”