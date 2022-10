Met zonnepanelen en betere isolatie wordt Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord nog duurzamer

De laatste grote aanpassing dateert van vier jaar geleden. In het dorpshuis werd destijds een nieuwe energiezuinige cv-ketel geïnstalleerd, met thermostaten per ruimte in plaats van één thermostaat voor het gehele dorpshuis. ,,Dat is een enorme verbetering. Toch bleven gas en elektra een van de grootste kostenposten”, aldus penningmeester Peter Brouwer.