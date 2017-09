Middenstand moet aanhaken bij Jaar van de Ommerschans

,,Een idealistisch project van armoedebestrijding en landbouwontwikkeling. Alleen is het in Ommerschans mislukt", zegt Ingrid van der Velde over de Ommerschans. Zij vormt met Frits Welink, Thea Dijkema Ans Esselink en William Jansen het burgerinitiatief 'Jaar van de Ommerschans'. Zij trekker de kar om volgend jaar te vieren dat 200 jaar geleden de Kolonie van Weldadigheid werd gesticht. Ja, vieren. Want de zwarte bladzijde in de geschiedenis hoeft niet te domineren. Van der Velde: ,,Armoede is er nog steeds, alleen minder zichtbaar. Een aannemer die failliet gaat blijft in zijn villa wonen, maar zit wel aan de bedelstaf."