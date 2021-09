Mike Reuvers leeft voor bekeravondjes met Staphorst

De herfst lonkt, de eerste bladeren liggen al in de hoeken van het veld. Op dat soort avonden is Mike Reuvers in zijn element. Een jaar geleden, net voordat de voetbalwereld op slot gaat, maakt de buitenspeler van Staphorst er vier in de bekerwedstrijd tegen ASWH. Het is een van die memorabele avonden in de roemrijke Staphorster bekerhistorie.