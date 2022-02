Militairen en politie oefenen samen in Steenwijk: ‘Voor het geval dat we moeten samenwerken’

Buitenzwem­bad Hasselt is hele winter open: ‘We hadden zo’n zeshonderd zwemmers per dag in de lockdown’

Het buitenbad in Hasselt is voor het eerst in de winter geopend en daarmee doet het zwembad goede zaken, zeker in de afgelopen lockdown. „We hadden zo’n 600 zwemmers per dag, zelfs ’s ochtends om zes uur een groep uit Amersfoort”, vertelt zwembadmanager Raymond Spijkerman.

