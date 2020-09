Miljoenen nodig voor verbeteren oeverconstructies in gemeente Zwartewaterland

Snelheid omlaag op Conradsweg en Stadsweg tussen Staphorst en Zwartewa­ter­land

10 september De maximumsnelheid op de Stadsweg en Conradsweg tussen Staphorst en Rouveen en de gemeente Zwartewaterland (respectievelijk Hasselt en Zwartsluis) gaat omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur. De wens van de meerderheid van de gemeenteraad van Staphorst is hiermee in vervulling gegaan.