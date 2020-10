Miljoenen steun ligt klaar voor toerisme in Steenwijkerland

Maar met alle toezeggingen en reserveringen kunnen de plannen nog niet worden gerealiseerd, geeft gemeentelijk woordvoerder Marcel de Werd aan. ,,Naast de overheidsbijdragen moet er ook particuliere financiering komen voor de totstandkoming van het European Wetland Center en de herinrichting van het station. Hiervoor zijn contacten gelegd met meerdere partijen, maar deze moeten nog concreet gemaakt worden.’’ Op de vraag welke partijen dat zijn en om hoeveel geld het gaat komt geen concreet antwoord. ,,Daar doen we nu nog geen mededelingen over. We zijn hierover in overleg zijn en vooruitlopend hierop kunnen we er geen uitspraken over doen.’’