Miljoenen voor renovatie 13 gemalen en stuwen

Het algemeen bestuur van het waterschap besluit op 6 februari over het voorstel acht gemalen, al dan niet in combinatie met een stuw, in 2018 te renoveren. Eerder heeft het waterschapsbestuur al besloten dit jaar ook vijf andere gemalen te renoveren. Hiervoor is destijds 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Met de renovatie van de acht gemalen is 5,1 miljoen euro gemoeid. Daarmee gaat de renovatie van dertien gemalen/stuwen het waterschap in totaal 9,2 miljoen euro kosten.

Renovatie

Op de renovatielijst voor 2018 staan onder meer de gemalen Adsum en Zwaantje in de gemeente Kampen, Stroink en Kadoelen in Steenwijkerland, gemaal Windesheim in Zwolle, gemaal Bremmelerstraat in Olst/Wijhe en Oosterboer in Meppel. De andere gemalen zijn te vinden in de Drentse gemeenten De Wolden, Westerveld en Midden Drenthe.

De renovatie bestaat vooral uit werktuigbouwkundige en bouwkundige aanpassingen, de herinrichting van terreinen, aanpassingen aan besturingsinstallaties en elektra, het plaatsen van krooshekreinigers en het vispasseerbaar maken van stuwen en gemalen.