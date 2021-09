Miljoenenzwendel met vervalste Van Gogh in Wanneperveen: justitie wil Kerst W. alsnog de cel in

De olieverfprent die in de verte wat wegheeft van De Oogst van Vincent van Gogh was ‘vanuit de familie’ in de handen van W. gekomen, verklaarde de man (62) woensdagochtend tegenover het Gerechtshof in Zwolle. Het doek is ondertekend met ‘Vincent’, dus raadde een van W.’s kinderen hem aan eens te onderzoeken of het een Van Gogh was.