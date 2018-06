Minister Arie Slob vanavond bij musical Storm over Beulaeke

Zelfs de regering heeft interesse in de musical Storm over Beulaeke . Vanavond komt minister Arie Slob van basis- en voortgezet onderwijs en media naar het op een weiland aan de dorpsgracht in Giethoorn gebouwde tijdelijke openluchttheater.

De in Zwolle woonachtige Slob is één van de vele geinteresseerden in de musical over het in de golven verdwenen dorpje Beulaeke. Er zijn al ruim vijfduizend kaarten verkocht voor de in totaal zes voorstellingen. Deze week is alles uitverkocht. Alleen voor de voorstellingen op 4 en 5 juli zijn nog kaarten beschikbaar.

,,Na de première is de voorstelling met lovende recensies ontvangen in de pers en is op Facebook een ware hype ontstaan rond de musical, zo laat een medewerkster van het Steenwijker theater De Meenthe weten. Daar werden vorig jaar al zes uitverkochte voorstellingen gespeeld, waarna werd besloten tot zes voorstellingen in de open lucht.