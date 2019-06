Minister kan geen langdurige pachtcontracten voor rietsnijders Kop van Overijssel afdwingen

updateMinister Carola Schouten van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit kan geen langjarige pachtovereenkomsten afdwingen voor de riettelers in de Kop van Overijssel. ,,Dat is een zaak van de terreinbeherende organisaties in de Weerribben – Wieden’’, antwoordt ze op vragen van Tweede Kamerlid Carla Dik (ChristenUnie).

Het Kamerlid heeft de minister gevraagd of die zich kan voorstellen dat het alleen met langjarige pachtovereenkomsten en toereikende subsidies voor riettelers mogelijk is om de toekomst veilig te stellen. Minister Schouten zegt de wens te delen om te zoeken naar oplossingen op lange termijn. ,,Het snijden van riet is belangrijk voor het behoud van de unieke natuurwaarden in de gebieden. Het aangaan van langdurige pachtovereenkomsten is echter een zaak tussen de eigenaar en de pachter’’, aldus de minister.

Zij geeft aan dat bij het beëindigen van een pachtcontract de terreinbeheerder (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) wel steeds vaker kiest om de grond via geliberaliseerde pacht aan te bieden. ,,Het heeft mijn voorkeur dat de terreinbeheerders en rietsnijders de continuïteit van het ambacht voor het gebied samen borgen’’, aldus minister Schouten.

Oscar Poelsema, sprekend namens vier belangenverenigingen in de Weerribben, zegt dat vooral de onzekerheid knaagt. ,,Want hoe kun je investeren in nieuwe machines als je niet weet dat je over twee jaar nog rietland hebt.’’

Vergoeding

Een ander heikel punt is de verlaging van de vergoedingen die de pachters ontvangen voor veenmosrietland. Die is van 1600 euro naar 864 euro per hectare gegaan. Dat heeft voor grote onrust gezorgd onder de mensen die werkzaam zijn in de rietsector, stelt Kamerlid Carla Dik. Minister Schouten kent de geluiden en zegt dat de provincie Overijssel inventariseert hoe de effecten van de verlaagde tarieven zouden kunnen worden verminderd.

Nederlands riet

De minister heeft zich in de beantwoording van de vragen van Tweede Kamerlid Carla Dik ook uitgelaten over de import van buitenlands riet, met name uit China, maar ook uit voormalig Oost Europa (Oekraïne, Roemenië, Hongarije), Turkije en Oostenrijk, waardoor de rietsector veel oneerlijke prijsconcurrentie ervaart. Volgens de minister is het aanbod van Nederlands dekriet te klein in vergelijking met de vraag. Ze stelt dat in de regio veel riet wordt gebruikt dat afkomstig is uit de Weerribben en Wieden.

Tot slot geeft minister Schouten aan dat Nationaal Park Weerribben-Wieden ‘een unieke flora en fauna heeft die voor een groot deel afhankelijk is van het jaarlijks snijden van riet’. ,,Ik ben daar onlangs zelfs geweest en heb daar ook het werk van de rietsnijders gezien. Ze bezitten tevens een grote gebiedskennis die van belang is voor het onderhoud. Het is daarom van belang dat het ambacht een toekomst heeft’’, aldus de minister die zich bereid toont om met betrokkenen in gesprek te gaan over de rietteelt in de Kop van Overijssel.

,,Dat is zeer positief, we hebben best wat te bespreken om onze zector in stand te houden’’, zegt Poelsema. ,,Ze zou al een keer komen, maar moest het bezoek door perikelen in de Tweede Kamer afzeggen.’’

Quote Het snijden van riet is belangrijk voor het behoud van de unieke natuurwaar­den Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit