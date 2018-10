Minister: 'NAM ruimt troep in bodem gasput Wanneperveen op'

Dat is goed nieuws, zo stellen Evert van Dijk van ’t Gieters Belang en Robert Janssen, fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Overijssel. De belangenvereniging keerde zich begin dit jaar in Den Haag tegen de mogelijkheid de put weer operationeel te maken nadat de minister had besloten het winningsplan De Wijk, waartoe de locatie behoort, aan te passen en de duur van gasproductie te verlengen naar 2022.

Gevaar voor natuur

GroenLinks heeft de locatie regelmatig onder de aandacht gebracht op provinciaal niveau maar ook in de Tweede Kamer, omdat de vrees bestond dat de aangetroffen verontreiniging, vastgesteld na onderzoek door het gerenommeerde bureau Arcadis, een gevaar vormt voor de natuur in de omgeving. De locatie ligt ‘in de achtertuin’ van Nationaal Park Weerribben-Wieden en aan de overzijde van de weg ligt Natura2000-gebied.

Niet afdwingen

Vorige maand nog stuurde minister Wiebes een brief naar de Tweede Kamer waarin hij schreef dat de bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico vormt voor de mens en het ecosysteem en er ook niet het risico van verspreiding van de verontreiniging is. ,,De provincie kan een sanering dan ook niet afdwingen. De wet bodembescherming geeft daarvoor geen mogelijkheden. NAM mag in dit soort gevallen besluiten om de sanering op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of voor de overdracht van de locatie, uit te voeren”, aldus de minister.

Daar is hij nu op teruggekomen. ,,Na aanhoudende druk zit er dus toch beweging in”, aldus Jansen. NAM en provincie gaan overleggen op welke termijn de put gesaneerd wordt. Wat Statenlid Jansen betreft hoeft dat niet zo lang meer te duren omdat er al onderzoek is gedaan.

Gasvelden