Ministerie gaat nauwer samenwerken met boeren in strijd tegen dierenactivisten

video #doesnor­maal!!! Overijssel­se boeren komen massaal in actie tegen dierenacti­vis­ten

19 mei 120 tractoren van boze boeren schreeuwen hun frustratie de wereld in: doe eens normaal! De boodschap aan het adres van dierenactivisten, die vorige week een varkensstal in Brabant bezetten, is duidelijk. Een tegengeluid vanuit Scheerwolde in Noordwest-Overijssel. Met de groeten van boeren uit Overijssel.