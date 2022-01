Mistmachine zit ramkrakers exclusieve herenkledingzaak in Meppel flink dwars

VIDEO Ramkraak bij kledingwin­kel in Meppel: auto 200 kilometer verderop teruggevon­den

Bij herenmodezaak View37 in Meppel is vanmorgen in alle vroegte een ramkraak gepleegd. Rond 04.30 uur is de gevel in puin gereden waarna meerdere daders de winkel in zijn gegaan. Ze hebben kleding buitgemaakt.

15:10