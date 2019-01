Molen De Wicher in Kalenberg mogelijk erger beschadigd

‘Vooral oudere ooievaars overwinte­ren in Nederland’

12 januari Frits Koopman (82) van ooievaarsstation De Lokkerij in Meppel ziet dat meer ooievaars overwinteren in Nederland dan vroeger. Of dat door het bijvoeren of het veranderende klimaat komt, weet hij zo net niet. ,,In totaliteit zijn er veel meer ooievaars dan een aantal jaar geleden.’’