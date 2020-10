Mondkapjesplicht in een kerk met 600 mensen? In Staphorst zien ze het (nog) niet gebeuren

update Staphorst pakt illegaal dempen sloten en inpikken bermen aan

1 oktober Het is gedaan met het illegaal dempen van sloten en toe-eigenen van bermen in het buitengebied van de gemeente Staphorst. Het is volgens wethouder Alwin Mussche in het verleden herhaaldelijk gebeurd. Maar nu gaat de gemeente er paal en perk aan stellen.